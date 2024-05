The Responder S02E01: een uiterst gedreven Martin Freeman

Aan het begin van het tweede seizoen van The Responder is Tilly (Romi Hyland-Rylands) op bezoek bij haar vader Chris (Martin Freeman). Ze vraagt hem waarom hij geen foto van haar in zijn nieuwe appartement heeft hangen. Het is een beladen en tegelijk veelzeggende vraag: de politieagent heeft zoveel problemen dat hij niet eens tijd heeft voor zo’n simpele handeling. Even later in de aflevering treft Chris zijn vader Tom (de laatste rol van de op 5 mei overleden Bernard Hill). Hij vraagt op zijn beurt waarom er in Toms woning geen foto van hem hangt. Chris moet ervoor waken dat de geschiedenis zich niet herhaalt, lijkt de boodschap van showrunner Tony Schumacher.