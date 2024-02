The Regime: trailer voor HBO-serie met Kate Winslet en Matthias Schoenaerts

Na het bejubelde Mare of Easttown, en eerder al Mildred Pierce, maakte Kate Winslet opnieuw een tv-serie voor HBO in de vorm van The Regime. De zwartkomische dramaserie speelt zich af binnen de paleismuren van een fictieve autocratie in Europa, waar de leider (Winslet) haar positie door interne strubbelingen in gevaar ziet komen. Matthias Schoenaerts (eerder met Winslet te zien in A Little Chaos) speelt een vrij schimmige militair waar ze een bovenmatige interesse in ontwikkelt. Winslet wordt in de zesdelige serie tevens herenigd met Hugh Grant (The Undoing) die in de jaren negentig met haar acteerde in Sense and Sensibility. The Regime werd ontwikkeld door Will Tracy (The Menu), die als producent en scenarist werkte aan de HBO-serie Succession. De regie was in handen van Stephen Frears (Quiz) en Jessica Hobbs (The Crown).