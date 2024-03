The Outreau Case: A French Nightmare S01E01: geruchtmakende zaak Netflix , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

In verbazingwekkende maar dubieuze documentairereeks is te zien hoe de politie van een Franse kustplaats in 2001 een pedofielennetwerk ontdekt.

De vierdelige documentairereeks The Outreau Case begint met de ontdekking van een pedofielennetwerk in de Franse kustplaats Outreau. Zo’n 40 volwassenen zouden daarbij betrokken zijn. 50 kinderen zijn het slachtoffer. En die kinderen, zo suggereert een van de experts die aan het woord komt, verbloemen tijdens verhoren hun traumatische ervaringen niet. Die ervaringen worden in de eerste aflevering omschreven en zijn geenszins de moeite waard om hier te herhalen. Gaandeweg rijst wel de vraag: klopt het allemaal wel? Of draait deze true-crime-reeks, gebaseerd op de zaak die speelt tussen 1997 en 2004, om een gerechtelijke dwaling?

Het antwoord is allebei. Als de zaak aan het licht komt, dan bijt een jonge officier van justitie zich erin vast. Een vrouw uit de kustplaats, die beweert dat haar kinderen ook zijn misbruikt en verkracht, begint ten overstaan van de politie allerlei verdachten op te noemen. Verblind door ambitie gaat de officier van justitie hierin mee. Totdat de zaak ineens een andere wending neemt en niets is wat het lijkt. Zo begint The Outreau Case als een rechttoe rechtaan verbeelding van een geruchtmakende zaak, om vervolgens te transformeren in een thriller die ook op een kritische manier kijkt naar het Franse rechtssysteem en de wijze waarop rechercheurs hun werk doen.

© Netflix

Maar is het ethisch verantwoord om een documentairereeks zo op te bouwen? Op raadselachtige wijze? Om als het ware het leed te exploiteren? Dat is maar de vraag, en de focus op de slachtoffers is er in de eerste aflevering ook nauwelijks. De zaak an sich verdient het niettemin wel om onder de aandacht te worden gebracht – daar valt nog een hoop van te leren.