The Mire (Rojst) S03E01: nieuwe zinderende aanknopingspunten

© Netflix / Robert Palka

In het eerder overstroomde moeras wordt opnieuw een lijk aangetroffen in openingsaflevering die zich afspeelt in de opmaat naar de millenniumwisseling.

Na de overstroming uit het tweede seizoen worden er in het Gronty-bos nabij het kleine Poolse dorpje waarin The Mire (Rojst) zich afspeelt nog steeds stoffelijke overschotten gevonden. Het verhaal speelt zich ditmaal af in de opmaat naar de millenniumwisseling, in november 1999. Als het skelet van een jonge vrouw wordt gevonden, verschijnt een gretige officier van justitie direct ter plekke. Was het een Poolse vrouw? Doodgeschoten door een Duitse soldaat? De strafpleiter trekt meteen zijn conclusie, terwijl de archeoloog die hem te woord staat hem probeert te bedaren. Niet lang daarna verschijnt de jurist op televisie, met een nationalistische, anti-Duitse boodschap.

Eerder in de openingsaflevering is te zien hoe de staatspolitie een undercoveroperatie uitvoert waarbij een poging wordt gedaan een vrachtwagenchauffeur te arresteren die belangrijke middelen om drugs te produceren vervoert. Maar die aanhouding resulteert in een vuurgevecht tussen leden van de staatspolitie en een andere politie-eenheid. Kortom: de corruptie die in eerdere seizoenen al zichtbaar was dient zich weer aan. Ook in de vorm van oudgediende sergeant Adam Mika (Lukasz Simlat) die zich, terwijl hij bijna met pensioen gaat, nog met van alles en nog wat bemoeit.

© Netflix / Robert Palka

Journalist Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik) neemt vooralsnog gas terug, maar zal zich gaandeweg vast weer met al deze gebeurtenissen gaan bemoeien. Na de ontluikingen van vorig seizoen dienen zich dus opnieuw allerlei aanknopingspunten aan, die al dan niet direct weer iets met dat mysterieuze moeras, en met het geruchtmakende verleden van de plaats van handeling, te maken hebben. Zal de boel voor de komst van het nieuwe millennium imploderen?