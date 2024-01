The Mire (Rojst): derde seizoen van Poolse misdaadserie heeft datum op Netflix

Het derde seizoen speelt zich wederom af in het fictieve dorpje Gontry, waar we opnieuw kennismaken met journalist Piotr Zarcycki (Dawid Ogrodnik).

Het derde en laatste seizoen van de Poolse misdaadserie The Mire (of: Rojst) is vanaf woensdag 28 februari te zien op Netflix. Het eerste seizoen van de serie draaide om de moord op een politicus en een prostituee, waarbij journalist Piotr Zarcycki (Dawid Ogrodnik) dieper in de zaak dook. In het tweede seizoen zorgde een overstroming voor de ontdekking van het lijk van een tiener en een aantal geheimen uit de Tweede Wereldoorlog. Het derde seizoen gaat weer een nieuw mysterie introduceren, maar zal ook dieper ingaan op enkele nog onbeantwoorde vragen. Naast Ogrodnik keert onder meer Magdalena Różczka terug als inspecteur Anna Jass. Overigens heeft Netflix voor deze maand met Forst nog een andere Poolse misdaadserie in aantocht.