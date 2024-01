The Manny S01E01: aardig, en geestig rollenspel Netflix , Serie , Recensie • 24-12-2023 • leestijd 2 minuten • 330 keer bekeken • bewaren

In Mexicaanse tragikomediereeks dient een cowboy zich aan als de nieuwe oppas van carrièrevrouw Jimena.

‘Nee, het zijn echt engeltjes, heus waar.’ Carrièrevrouw en moeder Jimena (Sandra Echeverría) moet hemel en aarde verzetten, en een flink potje liegen, om aan een nieuwe oppas voor haar kinderen te komen. Een potentiële nanny kijkt haar bedenkelijk aan wanneer de kids door de woonkamer van haar riante villa razen. In flashbacks blijkt dat Jimena bijna elke maand, soms elke week, en in het ergste geval elke dag, een nieuwe professional heeft moeten inhuren. Tegelijkertijd is ze in een heftige concurrentiestrijd verwikkeld met een vervelende collega, om wie haar vader - de directeur van een financieringsbedrijf - zal opvolgen.

Jimena heeft het dus erg druk en wil ontlast worden. Ranchero Gabriel (Iván Amozurrutia) biedt soelaas. Op een dag meldt hij zich, uitgedost als een echte cowboy. De vrouw des huizes schrikt: een man? Met een lasso? Zo draait The Manny om omgedraaide rollen. Jimena heeft het gevoel dat haar carrière is gestagneerd omdat ze een vrouw is; Gabriel wordt misschien niet aangenomen omdat hij niet de ‘feminiene touch’ zou hebben. De tragikomediereeks speelt in die zin met hedendaags Mexicaans seksisme. Zo wordt Gabriel telkens, ook door een collega van Jimena, neergezet als hottie – en wie wil er geen adonis in dienst hebben?

En dan neemt de plot tegen het einde van de pilotaflevering nog een angstwekkende wending, wanneer blijkt dat het bedrijf van Jimena’s vader enigszins lijkt op een criminele organisatie. En ook Gabriel heeft zijn redenen om van het bedwingen van paarden nu kinderen in het gareel te krijgen. Zijn adagium is ‘er is niets wat een lasso niet kan fixen’. Die gedachte maakt de rouwdouwer meteen waar in deze aardige nieuwe reeks.