The Madame Blanc Mysteries: tweede seizoen start in november op BBC First

Na het eerste seizoen is binnenkort ook het tweede seizoen van The Madame Blanc Mysteries te zien op BBC First: de zevendelige reeks gaat op vrijdag 24 november in première. De lichtvoetige misdaadserie volgt Jean White (Sally Lindsay), die in het vorige seizoen na de verdachte dood van haar man afreisde naar een dorpje in Zuid-Frankrijk, waar ze nu als amateurdetective misdrijven onderzoekt. De première van het seizoen speelt zich af rond de feestdagen, wanneer politiechef Caron (Alex Gaumond) verdacht wordt van de moord op zijn vrouw. En dus is het aan Jean en Dom (Steve Edge) om zijn onschuld te bewijzen. Nieuwe toevoegingen aan de cast zijn Tony Robinson (Blackadder), Lee Boardman (Enola Holmes) en Harriet Thorpe (Absolutely Fabulous).