The Madame Blanc Mysteries S01E1-02: luchtig, troostrijk en gemoedelijk

© Jay Brooks / ViacomCBS

Een Engelse antiquair (een fijne rol van Sally Lindsay) ontpopt zich in Zuid-Frankrijk als een oplosser van moordmysteries.

Britten die moordmysteries oplossen in den vreemde is bijna een genre op zich, zie bijvoorbeeld Murder in Provence (te zien bij de VRT). In The Madame Blanc Mysteries reist Jean White (Sally Lindsay is tevens showrunner) noodgedwongen af naar Zuid-Frankrijk. Haar echtgenoot Rory (Peter Gaynor) is daar omgekomen bij een auto-ongeluk. Vrij snel nadat ze arriveert begint White te vermoeden dat Rory is vermoord. Zo treft ze een sigaret aan in de truck waarin hij reed (Rory rookte andersoortige rookwaren) en is een peperdure ring die hij bij zich droeg ontvreemd. Terwijl de Engelse rouwt om haar geliefde begint haar speurdersintuïtie overuren te draaien.

Ondertussen leert White de andere Britten in Sainte Victoire kennen; het pittoreske Zuid-Franse dorpje waar ze met Rory een cottage heeft. Rory was daar enkele maanden per jaar om antiek te kopen voor White’s winkel. Hij maakte steevast met zijn smartphone opnames van potentiële aankopen, die vervolgens in Engeland bekeken werden door White. Want het personage van Lindsay houdt helemaal niet van reizen. Gelukkig krijgt ze in Frankrijk morele steun van manusje-van-alles Dom (Steve Edge), die haar ook helpt als ze een afspraak heeft met de lokale politiecommissaris (Alex Gaumond).

© BBC Studios

Grappig genoeg is het aan White om aan de Fransman uit te leggen dat zijn Rolex nep is – en later in de aflevering is ze er zonder politiehulp ook in geslaagd om te achterhalen wie de ring in het bezit heeft. Britse doortastendheid werkt, zoiets. Buiten kijf staat dat Lindsay perfect is voor deze rol. Ze speelt een vrouw die voor de buitenwacht een zekere naïviteit veinst. Maar in werkelijkheid is White gewiekst; een doorgewinterde analist. Met humor, welteverstaan. Want The Madame Blanc Mysteries valt net als Murder in Provence onder de noemer cosy (luchtige, troostrijke en gemoedelijke) misdaaddrama’s. Dat houdt in dat gewelddadigheden buiten beeld blijven – zodat de vakantiesfeer een beetje blijft hangen.

The Madame Blanc Mysteries S01, vanaf vrijdag 13 oktober 2023 bij BBC First