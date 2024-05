The Life You Wanted: Italiaanse miniserie vanaf eind mei te zien bij Netflix

Vanaf woensdag 29 mei kun je bij Netflix kijken naar de Italiaanse miniserie The Life You Wanted. De hoofdrol in het drama is voor Vittoria Schisano, die in 2016 als eerste transgender vrouw op de cover van de Italiaanse uitgave van Playboy stond. The Life You Wanted volgt Gloria (Schisano), die een gelukkig leven leidt in Lecce: ze heeft een eigen reisbureautje en is verliefd op Ernesto. De komst van haar oude studievriendin Marina (Pina Turco) zorgt echter voor opschudding, omdat Gloria liever niet meer herinnerd wil worden aan de tijd voor haar transitie. Marina heeft inmiddels twee kinderen met twee verschillende mannen en is tevens zwanger van Pietro (Alessio Lapice). Door Marina's komst wordt Gloria weer geconfronteerd met haar verleden en overpeinst ze het leven en de liefde. The Life You Wanted werd geschreven door Ivan Coroneo (tevens regisseur) en Monica Rametta en bestaat uit zes afleveringen.