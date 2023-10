The Killer: trailer voor nieuwe Netflix-film van David Fincher

Na het voor tien Oscars genomineerde Mank is ook de volgende film van David Fincher (Gone Girl) weer te zien bij Netflix: The Killer draait nu tijdelijk in de bioscoop en verschijnt 10 november bij de streamingdienst. Michael Fassbender geeft in de thriller gestalte aan een huurmoordenaar die na een noodlottig bijna-ongeluk de strijd aangaat met zijn werkgevers en met zichzelf, tijdens een internationale klopjacht waarvan hij beweert dat deze niet persoonlijk is. Daarbij wordt de kijker via een voice-over van het personage deelgenoot gemaakt van zijn belevingswereld. Tilda Swinton is te zien in een bijrol. Het script is afkomstig van Andrew Kevin Walker, die eerder het door Fincher verfilmde Se7en pende en tevens als scriptdokter werkte aan The Game en Fight Club.