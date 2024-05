The Kill Room: recente film met Uma Thurman heeft datum bij Netflix

De komische thriller The Kill Room, die vorig jaar nog in de bioscoop verscheen, is vanaf woensdag 22 mei te zien op Netflix. In de film wordt kunsthandelaar Patrice Capullo (Uma Thurman) door Gordon Davis (Samuel L. Jackson) benaderd om via haar slechtlopende kunstgalerie geld wit te wassen. Het enige probleem: ze heeft iets nodig dat ze kan verkopen. Als Davis' collega-crimineel Reggie (Joe Manganiello) een schilderij maakt dat voor heel veel geld wordt verkocht, wordt de mysterieuze artiest plots onbedoeld een sensatie in de kunstwereld. Ondertussen ontdekt Patrice dat Reggie een huurmoordenaar is en wil ze zo snel mogelijk van hem af. Daarvoor moet ze alleen wel een gevaarlijk klusje opknappen op de kunstbeurs van Miami. Een van de bijrollen in de film is voor Maya Hawke, de dochter van Uma Thurman die Netflix-kijkers zullen kennen van onder meer de serie Stranger Things en de film Maestro.