The Jetty: misdaadserie met Jenna Coleman heeft datum bij de BBC

De BBC onthulde een eerste blik op de nieuwe misdaadserie The Jetty, die vanaf maandag 15 juli te zien is op BBC One. De hoofdrol is voor Jenna Coleman, die eerder ook acteerde in onder meer The Cry en The Serpent. In The Jetty zien we hoe detective Ember Manning (Coleman) in een pittoresk plaatsje aan het water een brand onderzoekt, waarbij er een mogelijke link is met een jonge vrouw die door middel van haar podcast een oude vermissingszaak onderzoekt, en een twintiger die een verboden relatie onderhoudt met twee minderjarige vrouwen. Maar wanneer ze dichter bij de waarheid komt dreigt dit haar leven te verwoesten, waarna ze gedwongen wordt om alles wat ze over zichzelf weet nog eens goed te evalueren. Bijrollen zijn er voor Tom Glynn-Carney (House of the Dragon), Amelia Bullmore (Happy Valley) en Ralf Ineson (The Witch). De serie bestaat uit vier afleveringen, met elk een speelduur van ongeveer zestig minuten.