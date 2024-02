The Irrational S01E01: knap staaltje speuren

Acteur Jesse L. Martin, bekend van zijn werk in Law & Order, speelt in The Irrational Alec Mercer, een hoogleraar toegepaste psychologie met een eigenaardig talent: hij kan bijna moeiteloos in de psychen van mensen kijken. Zo is in de eerste aflevering te zien hoe hij op een gijzelnemer weet in te praten door met hem mee te deinen. Dat levert een soort paradoxaal effect op: de gijzelnemer begint in te zien dat zijn missie bijna ondoenlijk is. Hoe gaat hij het gebouw waarin hij bivakkeert verlaten? En als de autoriteiten wel ingaan op zijn eisen, waar moet de helikopter waar hij om heeft gevraagd landen? Op het dak? Op het parkeerterrein?