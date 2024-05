The Inspector Lynley Mysteries S05E01: het bloed kruipt waar het niet gaan kan

Aan het begin van het vijfde seizoen van The Inspector Lynley Mysteries moet rechercheur Barbara Havers (Sharon Small) het even stellen zonder haar partner en baas Thomas Lynley (Nathaniel Parker). Het titelpersonage is geschorst; hij zou een getuige hebben bedreigd. Dus krijgt Havers tijdelijk een nieuwe baas, de hoogzwangere Fiona Knight (Liza Tarbuck). De twee worden op een zaak gezet waarbij een jonge vrouw om het leven is gebracht. In de openingsscène is te zien hoe ze in haar auto verdrinkt, na aangereden te zijn door een ander mysterieus voertuig. Die tragedie speelt zich af op het landgoed van een rijkaard.