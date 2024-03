The Inspector Lynley Mysteries: derde seizoen komt naar Videoland

Het Britse misdaaddrama over tegenpolen Lynley (Nathaniel Parker) en Havers (Sharon Small) is gebaseerd op de boekenreeks van Elizabeth George.

Er komen nieuwe afleveringen van de Britse misdaadserie The Inspector Lynley Mysteries naar Videoland: vorige maand werden de eerste twee seizoenen toegevoegd en vanaf donderdag 28 maart kun je tevens kijken naar het derde seizoen. The Inspector Lynley Mysteries draait om twee totaal verschillende rechercheurs: de welgestelde en aristocratische Thomas 'Tommy' Lynley (Nathaniel Parker) en de uit de arbeidersklasse afkomstige Barbara Havers (Sharon Small). Tijdens het oplossen van misdrijven clashen de twee regelmatig over vraagstukken met betrekking tot gender en klasse. De première van het derde seizoen draait om een man en een vrouw die werden vermoord tijdens een kampeeruitje, waarbij de vader van de vrouw een gepensioneerde agent blijkt. In totaal werden er zes seizoenen gemaakt, waarbij het laatste seizoen stamt uit 2008.