The Inspector Lynley Mysteries: Britse misdaadserie komt naar Videoland

De Britste misdaadserie The Inspector Lynley Mysteries verschijnt volgende maand bij Videoland: het eerste seizoen is te zien vanaf donderdag 8 februari en het tweede seizoen volgt op donderdag 29 februari. Het drama draait om twee totaal verschillende rechercheurs: de welgestelde en aristocratische Thomas 'Tommy' Lynley (Nathaniel Parker) en de uit de arbeidersklasse afkomstige Barbara Havers (Sharon Small). Tijdens het oplossen van misdrijven clashen de twee regelmatig over vraagstukken met betrekking tot gender en klasse. De zaken uit de eerste twee seizoenen zijn allemaal gebaseerd op verhalen uit de boeken van de Amerikaanse schrijfster Elizabeth George. In totaal werden er zes seizoenen gemaakt, waarbij het laatste seizoen stamt uit 2008.