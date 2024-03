The Hijacking of Flight 601: trailer voor Colombiaanse thrillerserie van Netflix

De makers van The Great Heist verfilmden opnieuw een waargebeurd verhaal, ditmaal over een langdurige vliegtuigkaping in de jaren zeventig.

Vanaf vrijdag 10 april kun je bij Netflix kijken naar de nieuwe Colombiaanse thrillerserie The Hijacking of Flight 601 (of: Secuestro al vuelo 601). Het op feiten gebaseerde verhaal speelt zich af in 1973 en draait om twee gewapende activisten die een passagiersvliegtuig kapen en de vrijlating van 50 politieke gevangenen plus een flink geldbedrag eisen. Aan boord proberen de kapitein en twee dappere stewardessen de gijzelnemers te slim af te zijn en de situatie tot een goed einde te brengen. De hoofdrollen in de zesdelige miniserie worden gespeeld door Mónica Lopera, Christian Tappan, Enrique Carriazo, Ángela Cano en Marcela Benjumea. De afleveringen werden geschreven en geregisseerd door Camilo Prince en Pablo González, bekend van de ook op feiten gebaseerde Netflix-serie The Great Heist, dat draaide om een bankroof in de jaren 90.