Heart of the Hunter: zoveelste Zuid-Afrikaanse flop Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Filmmaker Mandla Dube maakte een potsierlijke actiethriller over een ex-huurmoordenaar.

De premisse van het Zuid-Afrikaanse Heart of the Hunter is doodeenvoudig: ex-huurmoordenaar Zuko Khumalo (Bonko Khoza) maakt noodgedwongen zijn rentree als de toekomst van zijn land op het spel staat. De aankomende president (Sisanda Henna speelt Daza Mtima) huurt huurlingen in die dissidenten die tegen hem zijn uit de weg moeten ruimen. Een van die doelwitten is Johnny Klein (Peter Butler). Khumalo staat nog bij Klein in het krijt en besluit hem bij te staan. De rest laat zich wel raden: Mtima en zijn strovrouw Mo (Connie Ferguson) verleggen hun focus naar Khumalo’s gezin, terwijl Khumalo probeert ‘het kwaad’ te bestrijden.

Op zich is het niet per definitie een probleem wanneer de plot van een film flinterdun is, zie de Mission: Impossible-franchise, die grotendeels gestoeld is op zinderende actie. Maar de makers van die films, waaronder hoofdrolspeler Tom Cruise, weten maar al te goed dat ook de grens tussen stoer en onbedoeld hilarisch flinterdun is. Zo proberen de scenaristen waar Cruise mee werkt telkens een twist te geven aan de oneliners die hij in die films uitspuwt. Je komt op een gegeven moment niet meer weg met: ‘zie je nou, ik zei het toch’ of ‘de wereld staat op het punt te vergaan, en hij is de enige die ons van de ondergang kan redden’.

© Netflix

Heart of the Hunter bulkt wél van dat soort potsierlijke platitudes, zoals wel vaker het geval bij Zuid-Afrikaanse Netflix-producties. Filmmaker Mandla Dube, die het gelijknamige boek van Deon Meyer verfilmde, lijkt soms bijna in de smiezen te hebben hoe een goede actiescène eruit moet zien, waarna hij weer vervalt in opzichtig gehannes, ook in de montage. Zijn film toont eens temeer aan dat het maken van een actiefilm een ambacht is.