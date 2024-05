The Handmaid's Tale: vierde seizoen gaat in mei van start op Canvas

Vanaf zondag 26 mei kun je op Canvas kijken naar dubbele afleveringen van het vierde seizoen van The Handmaid's Tale. Het drama is een bewerking van het gelijknamige boek van auteur Margaret Atwood en speelt zich af in het dystopische Gilead, waar de laatste nog vruchtbare vrouwen moeten werken als dienstmaagd en gedwongen worden kinderen te krijgen voor de heersende elite. In de première van seizoen vier vinden de gewonde June (Elisabeth Moss) en de overige voortvluchtige dienstmaagden onderdak in een boerderij, waar ze hulp krijgen van de 14-jarige Esther (McKenna Grace uit Ghostbusters: Fallen Empire). In Gilead probeert Lawrence (Bradley Whitford) te ontsnappen aan de doodstraf, terwijl de Waterfords (Joseph Fiennes en Yvonne Strahovski) vastzitten in Toronto en ontdekken hoe het met June gesteld is. The Handmaid's Tale kreeg in 2022 ook een vijfde seizoen en momenteel wordt er gewerkt aan een zesde en laatste seizoen dat in 2025 op televisie moet verschijnen.