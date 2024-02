The Good Doctor: zevende seizoen start in maart bij Videoland

Het zevende seizoen van The Good Doctor gaat volgende maand in première bij Videoland: de reeks start woensdag 20 februari op de Amerikaanse televisie en vanaf woensdag 20 maart verschijnt er elke week een nieuwe aflevering bij Videoland. The Good Doctor volgt Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), een jonge chirurg met het savant-autismesyndroom die komt te werken in het fictieve St. Bonaventure Hospital in San Jose. Ondanks de sceptische houding van het personeel blijkt al snel dat hij een aanwinst is voor het ziekenhuis. In het zesde seizoen was te zien hoe Shaun en Lea een kind kregen en in het zevende en laatste seizoen probeert hij zijn carrière te combineren met het vaderschap. The Good Doctor werd ontwikkeld door David Shore, wiens vorige ziekenhuisserie House onlangs op Netflix verscheen. De slotreeks bestaat uit tien afleveringen.