The Gold S01E01-02: fascinerende waargebeurde thriller

In spannend misdaaddrama is te zien hoe in 1983 een groep criminelen een grote goudbuit weet te bemachtigen.

Groot-Brittannië is het eiland van Robin Hood. De plek waar arm tegen rijk strijdt. Waar de klassenkloof onverminderd zichtbaar is. Dús sympathiseer je in verhalen die daar zijn gesitueerd steevast met de underdog; de armlastige met een missie. Op dat sentiment speelt het op een waargebeurd verhaal gebaseerde misdaaddrama The Gold naarstig in.

Het zesluik draait om een inventieve groep criminelen die in 1983 een ingenieuze overval uitvoert op een loods bij de Londense luchthaven Heathrow. Een van de bewakers blijkt onderdeel van het complot. Het doel is om een kluis te openen. Maar de overvallers hebben geluk: een grote voorraad van waardevolle spullen, waaronder drie ton puur goud, is overnacht buiten de kluis gestald. De buit is zo’n 26 miljoen pond waard; het equivalent van zo’n 110 miljoen euro vandaag. Maar aan wie verkoop je al dat goud? Hoe werkt dat precies? Daarvoor verschijnt goudhandelaar Kenneth Noye (Jack Lowden) ten tonele.

Met hulp van collega’s gaat Noye het goud omsmelten en vermengen met koper, zodat het niet meer traceerbaar is. Aan het begin van de eerste aflevering verschijnt triomfantelijk in beeld dat een groot deel van de in 1984 verkochte gouden sieraden een deel van deze buit bevat. Er is ook een evidente keerzijde, toont showrunner Neil Forsyth (Guilt, 2019-2023): politieagenten van een speciaal team zitten Noye en zijn handlangers van meet af aan op de hielen. Zo belandt jonge agente Nicki Jennings (Charlotte Spencer) bij oudgediende Brian Boyce (Hugh Bonneville uit Downton Abbey) in het team.

Maar zo makkelijk laten de criminelen zich niet pakken. Dat weten veel Britten. Daar draait de serie ook om. Mannen van eenvoudige komaf die nu eens aan het langste eind trekken, in plaats van de aristocraten die normaliter de dienst uitmaken. Forsyth exploiteert die bevredigende gedachte tot op het bot.