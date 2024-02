The Gold: Britse misdaadserie komt in maart naar de NPO

Het op feiten gebaseerde drama draait om een grote goudroof in de jaren tachtig, die onderzocht wordt door DCI Brian Boyce (Hugh Bonneville).

Het Britse misdaaddrama The Gold gaat binnenkort van start bij de NPO: vanaf zaterdag 2 maart zie je elke week een dubbele aflevering op NPO 2 (en op NPO Start). De op feiten gebaseerde serie die vorig jaar in première ging bij de BBC draait om de (nasleep van de) Brink's-Mat robbery die plaatsvond in 1983. Tijdens de beroving werd een enorme lading goudstaven gestolen uit een warenhuis nabij Heathrow Airport. Adam Nagaitis (Chernobyl) speelt het brein achter de roof en Hugh Bonneville (Downton Abbey) geeft gestalte aan de detective die de zaak onderzoekt. Verdere bijrollen zijn er voor Charlotte Spencer (Sanditon), Dominic Cooper (Preacher), Jack Lowden (War & Peace) en Tom Cullen (Knightfall). Het drama werd geschreven door Neil Forsyth (Guilt).