The Girls on the Bus: trailer voor politieke dramaserie van HBO Max

De politieke dramaserie The Girls on the Bus gaat volgende maand ook in Nederland van start op HBO Max: op donderdag 14 maart wordt er afgetrapt met de eerste twee afleveringen en daarna verschijnt er wekelijks een nieuwe. De serie werd geïnspireerd door het boek Chasing Hillary, dat journalist Amy Chozick schreef op basis van haar ervaringen als politiek verslaggever. Chozick bedacht de serie in samenwerking met scenarist Julie Plec (The Vampire Diaries). The Girls on the Bus volgt vier totaal verschillende journalisten die samen op pad gaan om verslag te doen van de (aanloop naar de) presidentsverkiezingen. Melissa Benoist (Supergirl) geeft gestalte aan journalist Sadie McCarthy, die terugverlangt naar een vervlogen tijdperk van campagneverslaggeving en alles opzij zet voor de kans om een presidentskandidaat te volgen. Carla Gugino, Natasha Behnam en Christina Elmore spelen haar concurrenten, met wie ze uiteindelijk een hechte band krijgt.