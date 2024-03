The Girls on the Bus S01E01-02: op zoek naar idealen in de Amerikaanse politiek HBO Max , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 71 keer bekeken • bewaren

© Nicole Rivelli / HBO Max

Carla Gugino steelt de show in serie rond vier vrouwelijke politieke verslaggevers.

Soms denk ik nog met nostalgie terug aan de tijd van de serie The West Wing, een van de laatste dramaseries met een hoopvolle visie op de Amerikaanse politiek. The Girls on the Bus, net als The West Wing te zien bij HBO Max, probeert iets van die oprechtheid en dat optimisme te vangen.

Het helpt dat de makers, net als die van hun illustere voorganger, zich meer op de mensen achter de schermen dan op de politici zelf richten. The Girls on the Bus draait om vier vrouwelijke verslaggevers van de democratische campagnetoer.

Net zoals dat de kandidaten zeer uiteenlopen – er is de vrouw met de beste papieren (Joanna Gleason), de hoogbejaarde, het frisse nieuwe gezicht (denk AOC/Alexandria Ocasio-Cortez), de actiester (Mark Consuelos, Riverdale) en de sexy witte man (Scott Foley, Scandal, Felicity) – zijn ook de vier dames zeer verschillend. Je hebt Lola (Natasha Benham), een jonge influencer die nog niet heel veel weet van politieke tournees; Kimberlyn (Christina Elmore, Insecure), een gedreven verslaggever van een ultrarechtse zender; de geharde veteraan Grace (Carla Gugino, The Fall of the House of Usher) en Sadie (Melissa Benoist, Supergirl), een getalenteerde schrijfster die soms wel net iets te betrokken raakt bij de mensen over wie ze schrijft.

Geen van de vrouwen is perfect, maar, in tegenstelling tot sommige van de kandidaten, zit het hart bij hen wel op de juiste plaats.

© Francisco Roman / HBO Max

De serie is gebaseerd op het boek Chasing Hillary van Amy Chozick, over haar ervaringen als verslaggever van de presidentiële campagnes van Hillary Clinton. Sadie lijkt de stand-in te zijn van Amy, met Felicity Walker (Hettienne Park, The Outsider, Hannibal) als een versie van Clinton. Benoist is innemend als Sadie, de idealistische verslaggever die soms wat onnadenkende keuzes maakt. Maar MVP – Most Valuable Player – van The Girls on the Bus is Carla Gugino, die laat zien dat ze ook heel goed haar weg weet in niet-horrorverhalen. Je zou al haar memorabele oneliners zo in een boekje kunnen bundelen. ‘Nauwkeurigheid is belangrijk’, antwoordt ze haar dochter wanneer die zich beklaagt dat zij als enige vijfjarige op school al het woord ‘vulva’ kende. ‘Word niet zwanger’, zo zegt ze later diezelfde dochter gedag. ‘Abortussen zijn nu zo goed als overal illegaal.’