The Gentlemen: trailer voor Netflix-serie van Guy Ritchie

Vanaf donderdag 7 maart kun je bij Netflix kijken naar de nieuwe Britse misdaadserie The Gentlemen van Guy Ritchie, die betrokken is als producent, schrijver en regisseur. De serie werd geïnspireerd door zijn gelijknamige film uit 2019, hoewel de tv-versie compleet nieuwe personages introduceert. Theo James (Sanditon) speelt Eddie Horniman, een aristocraat die het landgoed van zijn vader erft en ontdekt dat hij daarmee tevens eigenaar is geworden van een immens cannabis-imperium. Al snel duiken er schimmige types die een graantje mee willen pikken, maar Eddie krijgt tijdens het runnen van zijn nieuwe business hulp van de stijlvolle en genadeloze Suzie Glass (Kaya Scodelario). Ray Winstone (Sexy Beast) heeft een bijrol als de criminele vader van Suzie en verder zijn onder meer Daniel Ings (Lovesick), Vinnie Jones (die eerder met Ritchie werkt aan Snatch en Lock, Stock and Two Smoking Barrels) en Giancarlo Esposito (Breaking Bad) te zien.