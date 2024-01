The Gentlemen: eerste blik op Netflix-serie van Guy Ritchie

Theo James navigeert zich door de Britse onderwereld, in een nieuwe misdaadserie waarvoor regisseur Guy Ritchie herenigde met Vinnie Jones (Lock, Stock and Two Smoking Barrels).

Regisseur Guy Ritchie (Snatch) ging voor Netflix aan de slag met een misdaadserie geïnspireerd door zijn film The Gentlemen (2019). Een exacte releasedatum is er nog niet, maar de achtdelige reeks zal in maart bij de vod-dienst verschijnen en vandaag werden de eerste beelden onthuld. De spin-off draait om Eddie Horniman (Theo James), die ontdekt dat het enorme landgoed dat hij van zijn vader heeft geërfd wordt gebruikt om cannabis te kweken. Al snel duiken er schimmige figuren op die denken dat er wat te halen valt, maar Eddie blijkt een talent te hebben voor het navigeren door de onderwereld. De vrouwelijke hoofdrol is voor Kaya Scodelario (Crawl) en ook Vinnie Jones (die met Ritchie werkte aan Snatch en Lock, Stock and Two Smoking Barrels) is te zien.