The Forest of the Missing S01E01-02: net te vergezocht om écht spannend te worden NPO , Serie , Recensie , TV • 20-10-2023 • leestijd 2 minuten • 1955 keer bekeken • bewaren

© RTBF

Het is niet erg als een serie een licht ongeloofwaardig uitgangspunt heeft. Maar de Franse reeks The Forest of the Missing vraagt in dat opzicht net te veel van de kijker om de aandacht helemaal vast te houden.

De ambitieuze rechter Camille Hartmann (Hélène de Fougerolles) was hard op weg een van de besten in haar vak te worden. Maar een auto-ongeluk dat ze ternauwernood overleefde, gooide roet in het eten: haar geheugen laat haar met regelmaat in de steek.

De vondst van een massagraf in het grensgebied tussen Frankrijk en Duitsland, dicht bij een militaire basis, maakt iets los in haar herinneringen. Sterker nog: Hartmann is ervan overtuigd dat haar ongeluk iets te maken heeft met de twaalf lijken die op hun buik in een kuil begraven liggen.

© RTBF

Geloofwaardigheid is bij een thriller nooit een absolute vereiste; iedereen zal snappen dat rechercheurs niet elke dag in de kroeg een briljante ingeving krijgen zoals dat het geval was met De Cock. Maar bij The Forest of the Missing is het uitgangspunt net te vergezocht om helemaal in het gekke verhaaltje mee te kunnen gaan.

© RTBF

Ja, je wilt als kijker graag weten hoe het mysterie in elkaar steekt – wat had Camille gezien toen zij een jaar geleden op hoge snelheid uit het bos kwam rijden? En waarom lijken de lichamen er met tussenpozen te zijn neergelegd?

© RTBF

Maar tegelijkertijd helpt het niet dat ook het lijstje met ergernissen blijft groeien. Dat de Duitse inspecteurs de lokale getuigen en verdachten in het Frans ondervragen is logisch en handig. Maar waarom praten ze ook met elkaar in het Frans? En waarom is er geen mobiele ontvangst in een bos waar een enorme zendmast staat? En was het nou echt de verstandigste keuze om een rechter met amnesie in het team op te nemen? Zelfs De Cock zou hier zijn borstelige wenkbrauwen over hebben gefronst.

The Forest of the Missing, vanaf zaterdag 21 oktober wekelijks op NPO 3 en tevens in zijn geheel op NPO Plus