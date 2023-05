The Discovery krijgt trailer van Netflix

Het bestaan van het hiernamaals is een feit in The Discovery. Bekijk wat voor gevolgen dat heeft in de trailer voor de Netflix-film.

De romantische sciencefictionfilm speelt zich af in een toekomstwereld. Een jaar nadat het bestaan van het leven na de dood wetenschappelijk is geverifieerd, hebben miljoenen mensen over de hele wereld een eind gemaakt aan hun eigen leven om ‘daar’ te geraken. Een man (Jason Segel uit How I Met Your Mother ) en een vrouw (Rooney Mara uit The Social Network ) worden verliefd, terwijl ze elk in het reine proberen te komen met hun eigen tragische verleden en de ware aard van het hiernamaals. Naast Segel en Mara heeft The Discovery tevens bijrollen voor Jesse Plemons ( Breaking Bad ) en Riley Keough ( The Girlfriend Experience ) en ook oude rot Robert Redford ( All The President’s Men ) is te zien. De regie was in handen van Malcolm McDowells zoon Charlie McDowell, die in 2014 met The One I Love zijn allereerste speelfilm als regisseur afleverde.