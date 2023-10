The Devil on Trial: moordpartij ingegeven door de duivel? Netflix , Film , Documentaire • 17-10-2023 • leestijd 2 minuten • 677 keer bekeken • bewaren

Documentairemaker Chris Holt duikt in een geruchtmakende zaak over bezeten Amerikanen in vernuftig gemonteerde film.

Ze noemden het de ‘Devil Made Me Do It Case’. Op 24 november 1981 werd Arne Cheyenne Johnson veroordeeld voor de moord op Alan Bono. Het curieuze aan deze rechtszaak was dat Johnson beweerde dat niet hij maar een demon de moord had gepleegd. De veroordeelde was namelijk bezeten toen hij zijn daad beging. Hij kreeg de enge entiteit van David Glatzel, het broertje van zijn vriendin Debbie. Dat gebeurde toen hij het exorcisme van David in een kerk bijwoonde. Van deze passage werd al eens een film gemaakt: The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021).

In die film is te zien hoe demonoloog Ed Warren en zijn helderziende vrouw Lorraine in 1980 door de familie Glatzel worden gebeld: of ze kunnen helpen. Het spookt in hun huis en David ziet allerlei rare dingen. Documentairemaker Chris Holt laat David en zijn broers hierover in zijn film aan het woord. Ze vertellen in detail over hoe bezeten de toen 11-jarige tiener oogde. De familieleden lijken het in die zin met elkaar eens te zijn en de getuigenissen geven de film een angstwekkende lading. Dat is natuurlijk ook precies wat Holt beoogt met zijn film: om een mythe te kunnen ontkrachten moet je het voor de kijker eerst invoelbaar maken hoe het is om in die mythe te geloven.

Het is vooral fascinerend om te zien hoe Holt een scheiding maakt tussen hoe Hollywood de bovennatuurlijke zaken graag ziet en hoe ze in werkelijkheid zijn. In de eerste twee akten deint de filmmaker min of meer mee met het mysterie; in de derde akte is hij aanzienlijk sceptischer. Dat de tragedie een wig heeft gedreven tussen de familieleden is geen verrassing. Aan het einde dient zich ook nog een scepticus aan die afkomstig is uit de Glatzel-familie. Hij vertelt net als veel betrokkenen bij de film, waaronder David, voor het eerst zijn verhaal. En dat blijkt ook een duistere lading te hebben: de realiteit kan ook schrikwekkend zijn.

