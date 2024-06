The Decameron: kostuumdrama met Zosia Mamet komt naar Netflix

Komediereeks die gebaseerd is op de korte verhalenbundel van schrijver Giovanni Boccaccio draait om de perikelen rondom de pestplaag in Florence in 1348.

Zosia Mamet (Girls), Saoirse-Monice Jackson (Derry Girls) en Tony Hale (Veep) maken deel uit van het acteursensemble dat zich heeft verbonden aan het televisiedrama The Decameron. De serie speelt zich af tijdens de pestplaag in 1348. Terwijl de dood in het Italiaanse Florence naarstig om zich heen grijpt, vlucht een groep bestaande uit aristocraten met hun bedienden, naar een landgoed in de periferie. Terwijl ze daar wachten totdat de kust veilig is, vermaken ze zich met alcohol en seks. The Decameron werd bedacht door nieuwkomer Kathleen Jordan en geregisseerd door nestor Michael Uppendahl, onder meer bekend van Mad Men, Legion en American Horror Story. De serie is vanaf 25 juli te zien bij Netflix.