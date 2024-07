The Dark Heart: Deense thrillerserie gaat in juli van start op Canvas

Deense thrillerserie The Dark Heart gaat binnenkort van start op de Belgische televisie: vanaf zondag 14 juli zie je elke week twee afleveringen op Canvas. In The Dark Heart wil Sanna Ljungqvist (Clara Christiansson Drake) na haar studies de boerderij van haar vader Bengt (Peter Andersson) overnemen. Ze wordt verliefd op Marcus (Gustav Lindh), maar een lange vete tussen hun beide families zorgt ervoor dat Sanna's vader tegen de relatie is. Als Sanna's vader zijn dochter dreigt te gaan onterven, verdwijnt hij plotseling spoorloos. En wanneer hij twee jaar later nog steeds niet is teruggevonden, bijt Tanja Thorell (Aliette Opheim), die werkt voor de afdeling Missing People, zich vast in de zaak. The Dark Heart is een adaptatie van het boek van de Zweedse journalist Joakim Palmkvist, dat door Oskar Söderlund (Snabba Cash) werd bewerkt tot een vijfdelige tv-serie. Gustav Möller (The Guilty) tekende voor de regie.