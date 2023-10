The Crown: releasedatum voor zesde en laatste seizoen onthuld door Netflix

Netflix heeft de releasedata voor het zesde en laatste seizoen van The Crown vrijgegeven. De slotreeks wordt straks opgesplitst in twee delen: het eerste deel (vier afleveringen) is vanaf 16 november te zien op Netflix en het tweede deel (zes afleveringen) volgt op 14 december. Het laatste seizoen van The Crown beslaat de roerige periode van 1997 tot 2005, waar Tony Blair (gespeeld door Bertie Carvel uit Dalgliesh) zijn stempel op drukte. Het eerste deel richt zich onder meer op de opbloeiende relatie tussen prinses Diana (Elizabeth Debicki) en Dodi Fayed (Khalid Abdalla). In deel twee worstelt prins William (Ed McVey) met zijn terugkeer naar universiteit Eton na de tragische dood van zijn moeder, terwijl de koningin (Imelda Staunton) haar gouden jubileum viert en nadenkt over de toekomst van de Britse monarchie.