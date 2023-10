The Courier: spionagethriller met Benedict Cumberbatch komt naar Netflix

Nog meer Benedict Cumberbatch op Netflix deze maand: na de Roald Dahl-verfilmingen Henry Sugar en Poison is de acteur vanaf eind oktober bij de vod-dienst te zien in de spionagefilm The Courier. Het waargebeurde verhaal speelt zich af in de jaren zestig, ten tijde van de Koude Oorlog, wanneer de Russische spion Oleg Penkovsky (Merab Ninidze) naar buiten wil treden met geheime informatie over nucleaire wapens. De Amerikaanse CIA en het Britse MI6 rekruteren vervolgens zakenman Greville Wynne (Cumberbatch) om in Moskou contact met hem te maken. Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) speelt CIA-agente Emily Donovan en Jessie Buckley (The Lost Daughter) is te zien als de vrouw van Wynne. De film werd geregisseerd door Dominic Cooke, die eerder met Cumberbatch werkte aan de tv-serie The Hollow Crown.