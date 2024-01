The Chelsea Detective S02E01: trefzekere (en geestige) kritiek op de elite BBC First , Serie , Recensie • 11-01-2024 • leestijd 2 minuten • 3534 keer bekeken • bewaren

© BBC Studios

De bescheiden rechercheur bevindt zich tijdens een intrigerende moordzaak opnieuw tussen rijke cultuurminnaars en vastgoedmagnaten.

Véél Britse drama’s spelen zich af tegen de achtergrond van de klassenstrijd. In The Chelsea Detective treedt dat conflict tussen de haves en de have-nots met regelmaat prominent op de voorgrond. Zo arriveert rechercheur Max Arnold (Adrian Scarborough) aan het begin van het tweede seizoen gewoon met zijn fiets op de plaats delict. Hij werkt in de Londense wijk Chelsea; een buurt vol puissant rijke cultuurminnaars en vastgoedmagnaten. Maar de fietsende Arnold is juist een toonbeeld van bescheidenheid. Hoewel hij dus niet schroomt om hooghartige elitaire types in hun hemd te zetten met scherpe oneliners.

Die plaats delict is trouwens een kunstgalerij waar spoedig een expositie geopend wordt. Een moord gooit echter roet in het eten. Grappig genoeg herinnert Arnold zich nog dat het pand voorheen een goed Grieks restaurant was – nog zo’n kritiek op de invloed van de rijken op de esthetiek van en de leefbaarheid in de stad. De verhaallijn uit de eerste aflevering draait om een vrouw die ooit lerares was, maar die uiteindelijk rijk werd en desondanks toch door de elite wordt gezien als ‘nieuw geld’. Kortom: zelfs als je de elite penetreert word je nog beschouwd als een plebejer.

© BBC Studios

Arnold wordt dit seizoen trouwens niet door Priya Shamsie (Sonita Henry) bijgestaan (die is naar het veel rustigere Brighton verhuisd), maar door de nieuwe secondant Layla Walsh (Vanessa Emme). De twee personages zijn mooi complementair aan elkaar. Arnold is iets filosofischer; Walsh is meer ad rem. En ze hebben allebei een aversie tegen de bewoners van Chelsea. Dat is en blijft de gemene deler van The Chelsea Detective.