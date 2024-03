The Castaways S01E01-02: smeuïge Lost-light

Erin Holme (Céline Buckens) had naast haar zus Lori (Sheridan Smith) moeten zitten in het vliegtuig dat neerstortte in de buurt van de eilandengroep Fiji. Maar de twee kregen ruzie, en Lori liet Erin achter in de idylle. Maanden later staat de vlucht te boek als vermist, totdat de verzekeraar van de luchtvaartmaatschappij ineens delen van het wrak in de oceaan aantreft. Nu kunnen de nabestaanden in ieder geval worden gecompenseerd. Maar Erin wil dat niet; dat het onderzoek wordt afgerond. Ze is er heilig van overtuigd dat Lori nog leeft.

Op dat moment hinkt The Castaways op twee gedachten: wordt dit een mysterieuze zoektocht naar een prompt verdwenen vlucht? Of een avontuur over een jonge vrouw die in de jungle op zoek gaat naar haar zus? Beide varianten doen overigens denken aan Lost, en in de tweede aflevering (spoiler!) is, als we het toch hebben over die televisieklassieker, te zien dat Lori met de andere passagiers is gestrand op een eiland, en dat het daar niet erg gezellig is. Sowieso gedraagt een man zich in het vliegtuig al verdacht, is in de eerste aflevering te zien in flashbacks.