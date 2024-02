The Castaways: Britse thrillerserie start in maart bij BBC First

De Britse thrillerserie The Castaways is vanaf zondag 24 maart te zien op BBC First. De vijfdelige reeks volgt de zussen Lori (Sheridan Smith) en Erin (Céline Buckens), die samen op vakantie gaan naar Fiji. Na een hele heftige ruzie is het echter enkel Lori die aan boord van het vliegtuig stapt en vervolgens komt het vliegtuig nooit aan op de plaats van bestemming. Maanden later wordt Lori's creditcard plots gebruikt in een winkel in een afgelegen dorp in Fiji. Is ze nog in leven? Erin gaat op onderzoek uit om het mysterie van haar zus te ontrafelen en maakt een gevaarlijke reis: iemand op het eiland lijkt de waarheid omtrent het lot van Lori en haar medepassagiers koste wat het kost verborgen te willen houden. The Castaways is afkomstig van de Britse tak van streamingdienst Paramount+, waar de serie vorig jaar december in première ging.