The Capture S02E01: opnieuw een intrige van Black Mirror-achtige proporties

Rechercheur Rachel Carey (Holliday Grainger) werd aan het einde van het eerste seizoen van The Capture door Gemma Garland (Lia Williams) gevraagd of ze zich niet wilde voegen bij het speciale team dat corrections (het wissen van cameraopnames) uitvoerde bij belangrijke criminele zaken. Ze zei ja, hoewel aan het begin van het tweede seizoen al snel duidelijk wordt dat ze van plan is om de corrupte praktijken van de dienst in kaart te brengen.

In het tweede deel staat de band tussen Groot-Brittannië en China centraal. Xanda, een Chinees techbedrijf dat warme banden heeft met de Chinese overheid, heeft zich aangediend om beveiligingsbeelden van het Britse CCTV op te slaan. Minister van Veiligheid Isaac Turner (Paapa Essiedu) ziet daar geen heil in: er zijn al talloze problemen met Chinese spionagepraktijken. Als hij rapport uitbrengt en op het punt staat zijn bevindingen wereldkundig te maken wordt hij geïntimideerd. Onder meer met fakebeelden: hij zou een buitenechtelijke dochter hebben en uiteindelijk verschijnt een nepversie van hemzelf op het BBC-journaal.

Aan het begin van het tweede seizoen is al te zien hoe een Chinees die woonachtig is in Londen op miraculeuze wijze in zijn eigen appartement wordt vermoord. De vertegenwoordiger van Xanda beweert niets te maken te hebben met dit alles, maar weet wel Turner tot wanhopige praktijken te drijven. Ondertussen probeert Carey, die geen vertrouwen geniet van Garland, zich toch in de zaak te mengen, die gaandeweg Black Mirror-achtige proporties begint aan te nemen. Fascinerend is hoe ze haar eigen appartement heeft ‘verzekerd’ met een keur aan camera’s, en hoe ze ook haar collega’s heimelijk probeert te filmen.