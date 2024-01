The Brothers Sun S01E01: actiethriller gelardeerd met messcherpe humor Netflix , Serie , Recensie • 03-01-2024 • leestijd 2 minuten • 1402 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Amerikaanse Netflix-reeks over een Taiwanese gangster die in Los Angeles belandt speelt qua dynamische gevechtsscènes naarstig in op succes van John Wick.

Het succes van John Wick (2014) heeft sublieme gevechtschoreografie in films en televisieseries nieuw leven ingeblazen. The Brothers Sun doet van meet af aan, qua duistere mise-en-scène en qua overweldigende gevechtsscènes, denken aan die populaire franchise. De plot draait om Charles Sun (Justin Chien), een maffioso uit Taipei die op een nacht thuis in zijn penthouse wordt aangevallen. Charles is een onvervalste krijger en weet de aanvallers te vermoorden. Maar als zijn vader even later komt kijken hoe het gaat met zijn zoon, dan blijkt de aanval een valstrik: een scherpschutter brengt vervolgens Charles’ vader om het leven.

Zijn laatste woorden? Charles moet zijn moeder beschermen. Maar die woont in Los Angeles; zodoende stapt de gangster op het vliegtuig. In de Amerikaanse miljoenenstad woont Eileen Sun (Michelle Yeoh) met Suns broertje Bruce (Sam Song Li). Bruce is precies het tegenovergestelde van Charles: hij is een nietsnut die wat bijverdient als taxichauffeur. En hij kan niet vechten. Problematisch, maar Charles wil hem wel een spoedcursus aanbieden. Want al snel blijkt dat een huurmoordenaar hem achterna is gereisd naar het huis van zijn moeder. Zal het trio op de vlucht slaan? Of confronteren ze het kwaad?

© Michael Desmond / Netflix

Opvallend genoeg speelt Eileen een belangrijke rol in deze intrige; zij beschikt kennelijk over belangrijke informatie of over een ander geheim. Zij heeft Bruce al die jaren beschermd, terwijl pa en Charles een vermogen vergaarden met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Dit alles wordt in The Brothers Sun gelardeerd met een flinke dosis humor. Tijdens gevechten is er altijd wel ruimte voor een gebbetje hier en daar, en Bruce lijkt zich maar al te bewust van de ironie van de situatie; dat Charles aanvankelijk helemaal niets aan hem heeft. Het valt alleen te hopen dat als het mysterie zich ontrafelt blijkt dat we niet te maken hebben met een simpele verklaring voor de gebeurtenissen, maar met een originele insteek.