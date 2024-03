The Bridge: Scandinavische misdaadserie verdwijnt in maart van Netflix

De Zweeds-Deense misdaadserie The Bridge (of: Bron) is nog een beperkte tijd te zien op Netflix: de vier seizoenen zullen na maandag 28 maart uit het aanbod verwijderd worden. Het nieuws werd als eerst opgemerkt door de website Netflix-Nederland.nl. The Bridge was van 2011 tot 2018 te zien op televisie en was goed voor in totaal 38 afleveringen. In het eerste seizoen wordt er een lijk gevonden op de Sontbrug tussen Zweden en Denemarken, waarna de Zweedse rechercheur Saga Noren (Sofia Helin) en de Deense rechercheur Martin Rohde (Kim Bodnia) samen aan de zaak werken. Bodnia keerde ook nog terug voor de tweede reeks, maar in het derde en vierde seizoen speelt Thure Lindhardt een nieuwe Deense collega van Noren. The Bridge werd bedacht door Hans Rosenfeldt (Marcella), die samen met Camilla Alghren (Quicksand) aan de scripts werkte. Alhgren herenigde onlangs met Helin voor de aanstaande misdaadserie Fallen.