The Boys: trailer voor vierde seizoen van superheldensatire

De zwartkomische superheldenserie The Boys keert in juni terug met een vierde seizoen en Amazon Prime Video gaf dit weekend de officiële trailer vrij. Op donderdag 13 juni gaan de eerste drie afleveringen in première en de overige vijf verschijnen daarna wekelijks. The Boys volgt een een aantal normale stervelingen onder leiding van Billy Butcher (Karl Urban) die de strijd aangaan met corrupte superhelden. In het vierde seizoen staat Victoria Neuman (Claudia Doumit) op het punt het Oval Office te betreden, terwijl Homelander (Antony Starr) haar onder de duim heeft. Butcher probeert ondertussen een manier te vinden om weer met The Boys samen te werken. Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) speelt een nieuw personage die Butcher lijkt te willen helpen met zijn oorlog tegen foute superhelden. The Boys werd bedacht door Supernatural-maker Eric Kripke. De serie kreeg onlangs ook een spin-off in de vorm van Gen V.