The Blacklist: tiende en laatste seizoen verschijnt in maart op Netflix

Het tiende en laatste seizoen van The Blacklist is vanaf woensdag 6 maart te zien op Netflix. Op dit moment is het tiende seizoen eveneens beschikbaar bij Videoland, maar daar zal op 28 februari de complete serie uit het aanbod verwijderd worden. The Blacklist volgt topcrimineel Raymond 'Red' Reddington (James Spader), die gedurende de eerste seizoenen samen met FBI-agente Elizabeth Keen (Megan Boone) jacht maakte op andere topcriminelen die op zijn 'blacklist' stonden. Met ingang van het achtste seizoen werd het format van de serie SPOILER echter flink opgeschud met de dood van Keen. In het tiende seizoen maak Anya Banerjee haar opwachting als MI6-agente Siya Malik, de dochter van CIA-agente Meera Malik die in het eerste seizoen gespeeld werd door Parminder Nagra. Het tiende seizoen van The Blacklist bestaat weer uit 22 afleveringen.