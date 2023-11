The Billionaire, the Butler, and the Boyfriend S01E01: smeuïge miljardairssoap Netflix , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

In driedelige documentairereeks is te zien hoe fotograaf François-Marie Banier vanaf de jaren 80 miljardair Lilliane Bettencourt verleidt: hij krijgt zo’n miljard euro aan dubieuze giften van de erfgename van L’Oréal.

Fotograaf François-Marie Banier cultiveert vanaf het einde van de jaren 80 een relatie met de significant oudere miljardair Lilliane Bettencourt. Hij weet gedurende twee decennia bijna een miljard euro van de rijkste vrouw ter wereld te ontvreemden. ‘Niemand heeft zoveel geld nodig’, verkondigt een van de commentatoren in The Billionaire, the Butler, and the Boyfriend. Dat is een ironische en schaamteloze observatie: Lilliane Bettencourt had ten tijde van haar dood in 2017 namelijk een geschat vermogen van ruim 35 miljard euro - had zij dat geld dan wel nodig? Maar de bovengenoemde uitspraak schetst wel hoe sommige mensen destijds met argusogen keken naar de verhouding tussen Banier en Bettencourt.

Hij was van eenvoudigere komaf; zij was erfgenaam van het L’Oréal-concern. Haar familie begaf zich in de hogere echelons van Frankrijk. Wat moest zij met Banier? Precies dat wordt uiteengezet in deze documentairereeks. Zo begint de affaire wanneer Banier Bettencourt op de foto moet zetten. Ergens eind jaren 80 arriveert hij bij haar riante villa in Neuilly, waar 20 personeelsleden dag en nacht aan het werk zijn. Het eerste wat Banier doet is urineren in een rozenstruik. Hij gedraagt zich bot en onaangepast, en overrompelt Bettencourt vanaf het eerste moment. Tijdens de fotosessie ontstaat er iets tussen de twee.

© Bruno Mouron / Netflix

Al snel begint de miljardair de fotograaf te bedanken voor hun relatie. Ze geeft hem schilderijen van Braque, Juan Gris en Picasso. Sommige personeelsleden van Bettencourt, waaronder haar butler, zien dit gemanipuleer met lede ogen aan. En Banier is ook nog eens openlijk homoseksueel. Seks hebben de twee naar verluidt dus niet. Bettencourts dochter Françoise doorziet de acties van Banier vanaf de eerste dag, en probeert hem ten aanzien van de erfenis die haar toebehoort een stap voor te zijn. Kortom: smeuïgheid prevaleert in The Billionaire, the Butler, and the Boyfriend. En het feit dat de butler bepaalde gesprekken met Bettencourt opneemt, die in de serie te horen zijn, leidt ook tot interessante bijvangsten; zo blijkt de miljardair een notoire belastingontduiker.

Hoewel dat laatste wellicht niet als een verrassing komt. Mensen met zoveel geld doen gekke dingen, blijkt eens te meer in deze vermakelijke reeks.