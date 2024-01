The Bequeathed: trailer voor Zuid-Koreaanse thrillerserie van Netflix

Vanaf vrijdag 19 januari kun je bij Netflix kijken naar de nieuwe Zuid-Koreaanse thrillerserie The Bequeathed. Het onheilspellende misdaaddrama volgt docent Yoon Seo-ha (Kim Hyun-joo), die op een dag een oude begraafplaats erft van een vergeten oom. Ze wordt daarbij herinnerd aan haar eigen vader, die haar en haar moeder ooit in de steek liet, en krijgt tevens onenigheid met een halfbroer. Niet veel later vinden er een aantal bizarre incidenten plaats rond de begraafplaats en bevindt Yoon Seo-ha zich midden in een moordmysterie. The Bequeathed werd bedacht door Yeon Sang-ho, bekend van Train to Busan. De schrijver-regisseur werkte al eerder met Kim Hyun-joo aan de serie Hellbound en de film Jung_E, die ook allebei te bekijken zijn op Netflix.