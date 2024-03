The Beautiful Game: idealistisch maar ook zouteloos

Voetbal kan verenigen én vervreemden. De sport heeft de kracht om een collectief boven zichzelf uit te laten stijgen. Maar zodra zich een rotte appel aandient, kan die eenheid lukraak verdwijnen. The Beautiful Game is een idealistische film over een oud-scout en voetbalcoach (Bill Nighy speelt Mal) die graag wil schitteren op de wereldkampioenschappen voor daklozenteams. Hij wil graag een groep jonge mannen zonder toekomstperspectief verder helpen, maar gaandeweg blijkt ook dat hij nog iets te bewijzen heeft. In de opmaat naar het kampioenschap, dat zal plaatsvinden in Rome, smeedt hij een team.

The Beautiful Game is zo’n film die in de eerste akte al uittekent waar hij naartoe wil. De zielen van de personages moeten gelouterd worden voordat ze tot nieuwe geruststellende inzichten komen. Filmmaker Thea Sharrock gebruikt hiervoor visuele clichés, zoals wanneer een paar spelers zien hoe een groep nonnen midden in het centrum van Rome een balletje trapt – tja, als zij dat kunnen, dan moeten wij dat ook kunnen, is de opzichtige boodschap. Het lijkt er in die zin sterk op dat Nighy, die vorig jaar nog schitterde in Living, deze film voor het geld heeft gedaan.