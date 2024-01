The Artful Dodger S01E01-04: vlotte spin-off van Oliver Twist (zonder Oliver Twist)

Juist dat is het startpunt voor The Artful Dodger. Vijftien jaar zijn verstreken en Jack (Thomas Brodie-Sangster), ooit bekend onder de bijnaam artful dodger (gewiekste ontwijker), gebruikt nu zijn vlugge vingers voor meer nobele doeleinden: als getalenteerd chirurg in de operatiezaal. Dan staat plotseling zijn oude mentor Fagin (David Thewlis, Fargo, Remus Lupin in Harry Potter) bij hem op de stoep.

Ik heb niet zoveel met Oliver Twist (geesteskind van schrijver Charles Dickens), het zielige goudeerlijke jongetje dat eerst bakken ellende over zich uitgestort krijgt om vervolgens alles te krijgen wat zijn hartje begeert. The Artful Dodger toont aan: ik ben niet de enige! Ook de hoofdpersonages hebben duidelijk weinig op met Ollie. ‘Hij is een wet lettuce, een lulletje rozenwater, iedereen haat Oliver Twist’, zo vat Jack het bondig samen. Het is maar goed dat Oliver zich op een ander continent bevindt.

Deze verfrissende insteek is één van de vele aangename verrassingen van de serie; een heerlijke mix van humor, intrige, romantiek en medische wetenschap. David Thewlis is perfect gecast als Fagin, een onverbeterlijke dief en uiterst onbetrouwbare vriend die je toch niet kunt haten. Maar Thomas Brodie-Sangster is de grote ontdekking. Als kind- en tieneracteur (de zoon van Liam Neeson in Love Actually, Newt in The Maze Runner) heeft hij al flink wat vlieguren gemaakt, maar als Jack in The Artful Dodger ontpopt hij zich tot een volwassen ster, met jeugdig charisma, scherpe komische timing en een onweerstaanbare chemie met tegenspeelster Maia Mitchell (The Fosters) als gouverneursdochter Lady Belle.