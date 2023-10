The After: kortfilm over een man in rouw Netflix , Film , Recensie • 25-10-2023 • leestijd 2 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

© Netflix

David Oyelowo geeft op knappe wijze gestalte aan een taxichauffeur in nogal abstracte kortfilm.

Het leven lacht een man tegemoet. Hij heeft een levenspartner waar hij dol op is. Samen hebben ze een dochter. Dat geluk komt op een dag ineens abrupt aan een einde wanneer de man getuige is van hoe zijn vrouw en dochter door een mysterieus figuur worden doodgestoken. Filmmaker Misan Harriman voorziet in zijn korte film deze gebeurtenis nauwelijks van context. Heeft de dader psychologische problemen? Is hij een terrorist? Harriman vindt antwoorden op deze vragen niet interessant maar maakte in plaats daarvan een portret van een man in rouw.

© Netflix

Acteur David Oyelowo geeft op indrukwekkende wijze gestalte aan de man uit de openingsscène. Dayo (Oyelowo) is een taxichauffeur die voor een soort service à la Uber werkt. Na de gruwelijke tragedie pakt hij zijn werk weer op. Maar nu draagt hij een baard. Alsof Harriman wil stellen: Dayo heeft niet meer de energie om zich te scheren. Hij is levensmoe. Maar The After draait ook om trauma. Gesprekken die klanten op Dayo’s achterbank voeren doen hem vaak denken aan zijn eigen gezin. Zoals wanneer een vrouw in paniek haar kind belt dat het huis niet in komt.

© Netflix

Tegen het einde van de film komt Dayo’s verdriet tot een culminatie wanneer hij in zijn taxi een man, een vrouw en een kind ontvangt. Ze lijken erg op zijn gezin. Ze ruziën de hele tijd. Op het gezicht van Oyelowo lijkt te lezen dat hij het spijtig vindt dat de mensen zo omgaan met hun levens. De acteur is van het kaliber dat niet veel dialoog nodig heeft. Hij etaleert in de 18 minuten die After Life duurt een keur aan emoties. Dat is knap gedaan. Hoewel het feit dat bepaalde informatie ontbreekt wel storend is: de film is als abstracte exercitie in die zin minder geslaagd.

The After, vanaf woensdag 25 oktober 2023 bij Netflix