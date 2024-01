The Abandoned: thriller met vleugjes Fincher en Bong Joon-ho Netflix , Film , Recensie • 31-12-2023 • leestijd 2 minuten • 252 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Een getormenteerde rechercheur stuit tijdens oudejaarsavond op een seriemoordenaar in duistere Taiwanese neo noir.

Tijdens oudejaarsavond verlicht vuurwerk de duisternis nabij de Taiwanese metropool Taipei. Een vrouw in een auto staart in het luchtledige. Ze pakt een pistool en plaatst het vuurwapen onder haar kin. De zelfmoord wordt op het laatste moment een halt toegeroepen door tieners die de vrouw komen waarschuwen: ze hebben even verderop een lijk gevonden. De getormenteerde ziel uit de openingsscène van The Abandoned (Cha wu ci xin) is Wu Jie (Janine Chang), een politierechercheur die gedreven door zelfhaat en een traumatisch verleden een einde aan haar leven wil maken. Het lijk blijkt voor haar een reden om te blijven leven.

Wu treft een Thaise vrouw, wier hart door de moordenaar is verwijderd, evenals een van haar vingers. Trofeeën, denkt ze meteen. En al snel wordt duidelijk dat de hoofdpersoon te maken heeft met een seriemoordenaar. Bijgestaan door novice Wilson (Chloe Xiang) stuit ze gaandeweg op complotten die iets te maken hebben met wijdverbreide mensenhandel in Taiwan. Regisseur Tseng Ying-Ting presenteert de kijker in die zin een geëngageerde neo noir die kritiek heeft op de massale uitbuiting van migranten uit Zuidoost-Azië in zijn land. Tsengs film is, zoals neo noirs betaamt, duister en beklemmend.

The Abandoned is een echte slowburner (de Netflix-versie is overigens ruim 20 minuten korter dan de filmfestival-versie) die bij vlagen doet denken aan films van David Fincher (Se7en, 1995) en Bong Joon-ho (Memories of Murder, 2003). Maar ook aan recentere films zoals het Singaporese A Land Imagined (2018), een thriller die net als Tsengs film laat zien welk lot migranten in welvarendere Aziatische landen te wachten staat. Op zich is zo’n geëngageerde insteek niets nieuws; daar leent noir, of neo noir, zich uitstekend voor, blijkt eens te meer.