The 8 Show: trailer voor Squid Game-achtige serie van Netflix

Het tweede seizoen van Squid Game moet nog dit jaar op Netflix verschijnen, maar binnenkort volgt eerst nog het enigszins vergelijkbare The 8 Show, dat vanaf vrijdag 17 mei bij de vod-dienst te zien is. De tragikomische thriller draait om acht mensen die opgesloten zitten in een gebouw met acht verdiepingen. Daar moeten ze een verleidelijk maar gevaarlijk spel spelen, terwijl de geldprijs steeds hoger wordt naarmate het spel vordert. The 8 Show is de eerste tv-serie van de Zuid-Koreaanse filmmaker Han Jae-rim (Emergency Declaration, The Face Reader). De hoofdrol is het drama is voor Ryu Jun-yeol, die al eerder met de regisseur werkte aan de film The King. De acteur geeft gestalte aan een man die het slachtoffer is geworden van fraude en daardoor alles kwijtraakte, waardoor hij het prijzengeld van de show goed kan gebruiken. The 8 Show bestaat uit in totaal acht afleveringen.