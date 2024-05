That '90s Show: opgesplitst tweede seizoen heeft data bij Netflix

Het tweede seizoen van That '90s Show wordt door Netflix opgesplitst in twee delen: de eerste helft (door Netflix part 2 genoemd) is te zien vanaf donderdag 27 juni en de tweede helft (door Netflix part 3 genoemd) verschijnt op donderdag 24 oktober. That '90s Show is een vervolg op That '70s Show en volgt Leia Forman (Callie Haverda), die in het tweede seizoen opnieuw een zomer doorbrengt bij opa Red (Kurtwood Smith) en oma Kitty (Debra Jo Rupp). Aan de start van de tweede reeks worden Leia en Jay na lange tijd weer herenigd, terwijl Leia aan het einde van het eerste seizoen juist op het punt stond om te zoenen met Nate. Uit de originele serie keren ook Don Stark, Laura Prepon en Tommy Chong terug. Mila Kunis en Ashton Kutcher zullen in het tweede seizoen niet te zien zijn en of Topher Grace en Wilmer Valderama terugkeren is nog onbekend. Gastrollen zijn er voor onder meer Will Forte (Bodkin), Seth Green, Carmen Electra, Wayne Knight, Matt Rife, Kadeem Hardison en Kevin Smith en Jason Mewes.