Thank You, Next S01E01: stijlvol melodrama

Een jonge advocaat staat de derde vrouw van een rijkaard bij terwijl ze zelf met liefdesperikelen kampt in smeuïge Turkse reeks.

Aan het begin en einde van de pilotaflevering van het Turkse Thank You, Next (Kimler Geldi Kimler Geçti) kijkt advocaat Leyla Taylan (Serenay Sarikaya) ietwat mistroostig naar haar bruidsjurk, die in haar slaapkamer hangt. Ze zou in het huwelijk treden met Ömer (Metin Akdülger), maar hij ging vreemd. Althans: zij had het toen al per telefoon uitgemaakt en hij pakte haar terug. Terwijl haar ex haar terug wil, begint Leyla te daten met Feyyaz (Boran Kuzum). Op haar werk krijgt ze de opdracht om Tuba (Bade Iscil) bij te staan, de derde vrouw van de puissant rijke Cem (Hakan Curtas). Tuba wil van haar eega scheiden.

Liefdesverdriet en zwoele blikken wisselen elkaar voortdurend af in Thank You, Next. De serie heeft bij vlagen wel wat weg van Sex and the City, zoals wanneer Leyla tijdens een conference call met haar vriendinnen (de een is aan het roeien, de ander aan het hardlopen) haar liefdesperikelen uiteenzet. Sommige wendingen laten zich overigens wel raden. Cem ontpopt zich eerst als een arrogant figuur, maar begint tegen het einde van de aflevering te flirten met Leyla; Ömer blijkt psychopathische trekjes te hebben als hij Leyla’s ouders belt met de boodschap dat zij toch echt vreemdging.

Maar smeuïg op een goede manier is Thank You, Next zonder twijfel. Je zou de serie onder de noemer stijlvol melodrama kunnen scharen, net als bijvoorbeeld het Turkse Terzi, over de beslommeringen van een kleermaker. Het enige probleem met dit soort titels is dat ze steevast de Turkse jetset belichten – de onderklasse raakt hierdoor letterlijk onderbelicht. Maar misschien draait Thank You, Next ook wel om de Turkse Droom; om een vrouw die een leven zonder man misschien ook wel spannend vindt.